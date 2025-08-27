Calci, schiaffi e pugni ad un quarantottenne malmenato in strada e lasciato per terra a margine di una lite scoppiata per motivi ancora non del tutto chiari. È successo a Sciacca dove un uomo è stato ricoverato all’ospedale “Giovanni Paolo II” dopo essere stato aggredito brutalmente da due persone.

Il quarantottenne ha riportato traumi sparsi. I poliziotti del locale commissariato sono riusciti a identificare i due presunti aggressori: si tratta di un trentenne e di un trentunenne, entrambi di Sciacca. Il motivo dell’aggressione è ancora da accertare.