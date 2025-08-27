Quasi duecento chili di alimenti, senza tracciabilità e in minima parte anche mal conservati, sono stati sequestrati dai carabinieri a margine di una ispezione effettuata in un ristorante e in una pizzeria a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. I militari del Nucleo Operativo, insieme ai colleghi del Centro Anticrimine e Natura, hanno eseguito dei controlli mirati a garantire il rispetto delle norme nel settore alimentare.

I carabinieri hanno sequestrato 100 chili di generi alimentari – senza tracciabilità – in un ristorante. L’attività è stata temporaneamente sospesa e il titolare è stato sanzionato con una multa di 4.500 euro. L’accertamento si è poi spostato in una pizzeria dove sono stati posti sotto sequestro 80 chili di cibo, anche in questo caso privo dell’adeguata tracciabilità. Per il proprietario è scattata una sanzione amministrativa di 2.500 euro.