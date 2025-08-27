Dopo una lunga assenza Tano

Avanzato torna ad esibirsi in Sicilia, con uno spettacolo dedicato a

Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri.

Nel corso della serata, organizzata alla casa di Rosa, dal Centro studi di cultura

siciliana

e

del

mediterraneo di Licata, venerdi, 29 agosto alle ore 19,00 il notaio

Salvatore Abbruscato e il dottor

Nicolò La Pema parleranno del rapporto artistico

umano tra

questi giganti della cultura popolare

Siciliana. Un rapporto intenso, un’amicizia durata tutta una vita.

Tra i poeti contemporanei che hanno scelto di esprimersi in siciliano, Ignazio Buttitta è il più conosciuto, sia in Sicilia sia nel resto d’Italia. La sua opera traduce in versi un intero secolo di storia sociale, politica, intellettuale della Sicilia.

Tano Avanzato proporra alcuni brani tratti dal suo CD dedicato a Buttitta e prodotto dalla Regione siciliana e la “Fondazione Buttitta” tra i quali: Un seculu di storia; Parru ccu tia; Lu trenu di lu suli; Pirati a Palermu ed altri classici del poeta di Bagheria.

Licata, casa di Rosa via Martinez, 42

Venerdi 29 agosto 2025 ore 19,00