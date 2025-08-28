Una soccorritrice del 118, Roberta Occhipinti, di 58 anni, di Modica, è morta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa. L’auto che la donna guidava per tornare a casa, dopo avere terminato il suo turno di lavoro, per causa ancora da accertare, si è scontrata con un’altra vettura.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ma è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L’autista dell’altra vettura è ricoverata nell’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le sue condizioni non sono gravi.