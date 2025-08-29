Novità importante per la sanità agrigentina: all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento entrano in servizio tre infermieri pediatrici, una figura professionale nuova per l’ASP di Agrigento e di grande valore per l’assistenza ai più piccoli.

Due di loro prenderanno servizio a partire dal 1° settembre, mentre il terzo si unirà al team il prossimo 16 settembre.

L’infermiere pediatrico è lo specialista dell’assistenza a neonati, bambini e adolescenti: non solo supporta i medici nelle cure e nei trattamenti, ma accompagna i piccoli pazienti e le loro famiglie in ogni fase del percorso di salute. Oltre alle competenze cliniche, infatti, questa figura mette in campo capacità di relazione e comunicazione che aiutano a creare un clima di fiducia, fondamentale soprattutto quando si tratta di pazienti in età evolutiva. Gli incarichi, a tempo determinato, avranno validità fino al 31 dicembre 2025.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo primo reclutamento di infermieri pediatrici nella nostra Azienda – commenta il direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci – la loro presenza è una novità assoluta per il nostro territorio e rappresenta un passo avanti significativo per garantire cure più specialistiche e attente ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie”.

Per Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia di Agrigento: “l’assunzione degli infermieri pediatrici rappresenta un passo fondamentale per incrementare l’assistenza ai bambini e agli adolescenti. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla sinergia fra OPI e ASP di Agrigento. Il direttore Capodieci ha mantenuto l’impegno assunto e, adesso, auspichiamo che vengano al più presto ricoperti tutti gli altri posti in dotazione organica per una più completa assistenza su base provinciale”.

L’Area Gestione Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, intanto, è già al lavoro proprio per ampliare il servizio: l’obiettivo è quello di reclutare altri infermieri pediatrici, in prima battuta, anche per l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca estendendo progressivamente la stessa qualità assistenziale ai nosocomi della provincia.