Sono felice di comunicare l’avvio delle attività previste nel progetto “Interventi Sociali di Prossimità”, il cui finanziamento è frutto del costante impegno della nostra Amministrazione, risultata beneficiaria dei fondi previsti grazie alla partecipazione all’avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, disposta con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 2022.

Nell’ambito di tali interventi, è stato avviato l’iter per l’attivazione del servizio di telesoccorso, mirato a migliorare la qualità di vita e la sicurezza dei nostri concittadini anziani, fornendo aiuto immediato in situazioni di emergenza, specialmente a chi vive solo o ha fragilità.

Il servizio, della durata di 18 mesi, è rivolto a 115 utenti residenti nella nostra Città, con più di 65 anni, con priorità agli anziani che vivono soli o con familiari non autosufficienti.

Questo preziosissimo servizio prevede:

* il monitoraggio continuo h24 delle condizioni dell’utente;

* il rilevamento tempestivo di situazioni di emergenza, attivando le modalità più idonee di soccorso e/o assistenza;

* il rilevamento delle cadute, mediante la fornitura di un dispositivo all’avanguardia, da portare al collo, che rileva automaticamente eventuali cadute, segnalando alla centrale operativa;

* la comunicazione bidirezionale, che permette all’utente di parlare direttamente un operatore;

* la localizzazione GPS, che tiene traccia degli spostamenti, con uno specifico allarme in caso di superamento di un perimetro di sicurezza prestabilito, per individuare dell’utente anche fuori casa (fondamentale per gli anziani affetti da deficit cognitivi).

* un supporto umano continuo, con un’unità operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestita da personale qualificato, che interagisce con gli utenti in caso di bisogno e che prevede una telefonata settimanale di conforto dal call center, per garantire vicinanza e supporto.

In questi giorni è in fase di pubblicazione l’avviso per selezionare gli anziani a cui fornire il servizio e consegnare, in comodato d’uso gratuito, l’apparecchio di telesoccorso.

Invito pertanto tutti gli interessati a consultare l’Avviso Pubblico sul sito del Comune o presso gli Uffici dei Servizi Sociali e a presentare la propria domanda entro le ore 12:00 del 20.09.2025.

Insieme, rendiamo Canicattì una comunità più sicura, solidale, inclusiva.