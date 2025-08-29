Un Sovrintendente Capo ed un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Agrigento e la Sezione Polizia Stradale di Agrigento, liberi dal servizio, si sono resi protagonisti di un gesto di grande coraggio sulla spiaggia di San Leone.

I due agenti, hanno visto un uomo in forte difficoltà nel tentativo disperato di raggiungere il proprio figlio disabile, trascinato al largo dalla corrente. Senza esitazione si sono lanciati in acqua e, tra onde alte e vento forte, sono riusciti a raggiungere il minore, che scompariva e riemergeva tra le onde.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti, il ragazzo è stato portato alla riva sano e salvo, senza necessità di ricovero ospedaliero. I genitori, visibilmente commossi, hanno ringraziato gli agenti per aver salvato la vita del proprio figlio. Ancora una volta, il coraggio, la prontezza e l’umanità della Polizia di Stato sono stati determinanti.