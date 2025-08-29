Un turista in vacanza a Lampedusa ha rischiato di morire sotto la doccia. È quanto avvenuto all’interno di un’abitazione sulla più grande delle isole Pelagie dove l’uomo stava soggiornando in compagnia della moglie. Lo riporta il sito “Lampedusain2minuti”. Secondo una prima ricostruzione, il turista sarebbe stato colpito da una scossa elettrica proprio mentre si stava lavando.

Tempestivo è stato l’intervento della moglie che, capendo la gravità della situazione, ha soccorso il marito e chiamato immediatamente il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno praticato le prime manovre e poi trasferito d’urgenza con un elisoccorso all’ospedale di Agrigento. Le cause dell’incidente non si conoscono ancora ma, a quanto pare, l’uomo avrebbe evitato il peggio grazie all’utilizzo delle ciabatte all’interno della doccia.