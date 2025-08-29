Chi viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa può essere sottoposto ad arresto in flagranza differita sulla scorta di documentazione video-fotografica. E’ in base a questa norma, del 2023, che un pregiudicato di 44 anni romeno è stato arrestato da carabinieri di Ragusa. L’uomo si era recato più volte nell’abitazione dell’ex compagna, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna per maltrattamenti in famiglia, reato per il quale è stato già condannato in primo grado. L’ultima volta, però, era presente un’amica della vittima che ha chiamato il 112 e ha girato alcuni brevi filmati. La visione dei video ha permesso ai carabinieri di eseguire il suo arresto in flagranza differita. La Corte d’appello di Catania ha successivamente disposto per il 44enne gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico
Viola divieto di avvicinamento ma filmato da amica della vittima, arrestato stalker
