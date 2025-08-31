Convegno a Campobello di Licata. “”Come cambiano le relazioni nell’era dell’intelligenza artificiale 2″” e’ il convegno che si terrà Oggi (domenica 31 agosto), alle 20,30, nel Parco della “”Divina Commedia””. I lavori saranno introdotti da Liliana Aceto, presidente del Lions Club “”Due Rose””.

Seguiranno gli indirizzi di saluti di Vito Terrana, Sindaco, e Jenny Termini, assessore. Modererà il convegno Salvatore Manganello. Relazionerà Francesco Pira, docente di Sociologia all’università di Messina.

Interventi di: Giuseppe Fontana, docente di Filologia e Lettere moderne, Carmelo Traina, responsabile delle comunicazione della Fondazione Mare, e Giacomo Gatì.

Il convegno è promosso dal Lions Club “”Due Rose””.

Giovanni Blanda