Tutto pronto per “Il viaggio dantesco: ieri con Dante … oggi con i migranti”. Iniziativa che si terrà Oggi (Domenica 31 agosto), alle ore 20,30, a Campobello di Licata, per iniziativa della civica amministrazione. Teatro della kermesse, il Parco della “”Divina Commedia””.

In programma: letture ed interventi musicali, con ospiti e relatori d’eccezione.

Per il Sindaco Vito Terrana, sarà “”un’occasione per avvicinare la cittadinanza alla cultura, alla memoria e all’impegno civile. Si ripercorreranno i passi di Dante Alighieri attraverso letture, riflessioni e testimonianze””.

