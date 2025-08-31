Oltre 700 grammi di marijuana nascosti a casa e in una serra. A scoprirli i carabinieri della stazione di Acate (Ragusa), insieme a personale dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, durante un controllo in un’azienda agricola intestata a un 23enne di Vittoria.

Nella serra, in un’area destinata al deposito degli attrezzi i militari hanno trovato circa 664 grammi di marijuana, 11 piantine e 7 semi della stessa sostanza. La perquisizione è stata così estesa anche all’abitazione del giovane sono stati scoperti altri 22 grammi di marijuana. Per il 23enne è cosi scattato l’arresto.