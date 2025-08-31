Il mare mosso, la bandiera rossa, un segnale ignorato da una coppia di Palermo che ha rischiato di annegare alla Foggia di Sciacca.

La coppia è stata trascinata al largo dalle forti correnti di ritorno; due bagnini, Mattia Schittone e Domenico Bivona, con l’ausilio di Ignazio Abbruzzo, bagnini di Barian Srl, società che gestisce il servizio di salvataggio delle spiagge del Comune di Sciacca, sono intervenuti tempestivamente. Uno a nuoto e due con l’ausilio del pattino di salvataggio e con prontezza sono riusciti a riportare entrambi i bagnanti a riva in un unico intervento di soccorso.

Fortunatamente, nessuno dei due bagnanti ha riportato malori o conseguenze fisiche.