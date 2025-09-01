I poliziotti della Questura di Agrigento sono intervenuti in via Regione Siciliana per una lite in famiglia e poi hanno dovuto fare i conti con una donna, 42anni, straniera ma da tempo residente in città, armata di coltello e in preda a uno stato di agitazione che ha iniziato a minacciarli, tentando anche di aggredirli.

Gli operatori, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare la quarantaduenne e a condurla al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove si è sottoposta spontaneamente a un trattamento sanitario obbligatorio.