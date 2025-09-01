

Durante l’assemblea dei soci, la società del Campobello Calcio, club iscritto al campionato di Terza Categoria, ha annunciato che Giampaolo Toledo assumerà la carica di nuovo vicepresidente dell’ Asd Torri Campobello . La nuova nomina rappresenta un nuovo capitolo per l’associazione, che “”continua a crescere e a svilupparsi””.

La società: “”desideriamo, inoltre, esprimere un sentito ringraziamento a Salvatore Bella , e gli auguriamo ogni bene per il futuro.

Con questo cambio, l’ Asd Tre Torri Campobello si prepara ad affrontare nuove sfide e a raggiungere nuovi traguardi. Forza Campobello”

Giovanni Blanda