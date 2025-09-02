L’Enel sospende la distribuzione dell’energia elettrica, venerdì 5 settembre) , dalle ore 8,30 alle ore alle ore 16,20, a Campobello di Licata. Sono interessati alcune tratti delle seguente vie . Eccole: Treves, Goldoni, Prampolini, Siracusa, De Amicis, Prati, Buozzi, Turati, Ariosto, Alicata e Nenni.
L’ Enel invita i cittadini interessati ad usare prudenza e, eventualmente a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, interruzione energia elettrica: le vie interessate
