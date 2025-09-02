Il Tenente Colonnello Antonino Sciabarrà, dopo 4 intensi anni alla guida del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, lascia Caltanissetta per assumere un altro prestigioso incarico presso il Comando Provinciale di Agrigento. Il Tenente Colonnello Sciabarrà, nel corso degli anni, ha ricoperto incarichi operativi di crescente importanza alle sedi, tra le altre, di Milano, Torino Palermo e Siracusa. Arrivato al Comando del Nucleo PEF di Caltanissetta nel 2021, ha guidato importanti attività investigative nei settori maggiormente strategici del Corpo, quali il contrasto alla Criminalità Organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, alle frodi fiscali e alla tutela della spesa pubblica locale, nazionale e comunitaria.

Al suo posto arriva il Ten. Col. Beppe La Sala, proveniente dal Gruppo di Caltanissetta, ove ha prestato servizio nell’ultimo triennio. L’Ufficiale, arruolatosi nel Corpo nell’anno 2004, ha maturato esperienze operative nelle Province di Bari, Milano, Palermo, Enna e, in ultimo, Caltanissetta, in comparti operativi delle fiamme gialle.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli, nel salutare i due Ufficiali, ha espresso il suo particolare apprezzamento al Ten. Col. Antonino Sciabarrà per l’ottimo lavoro svolto alla sede di Caltanissetta, dove l’Ufficiale si è trovato a dirigere importantissime indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria distrettuale. Proprio per i risultati conseguiti, il Comandante Provinciale ha proceduto alla consegna di un Elogio al Tenente Colonnello Sciabarrà, esprimendo i migliori auguri per il nuovo incarico ad Agrigento nel quale certamente farà tesoro delle esperienze maturate nel corso della carriera e avrà modo di approfondire ulteriormente altri profili di particolare importanza nella gestione di Reparti del Corpo.

L’occasione è stata, altresì, propizia per sottolineare lo straordinario rendimento e i risultati conseguiti dal Nucleo PEF e formulare i migliori auguri al Ten. Col. Beppe La Sala per il nuovo comando assunto.