Incidente mortale sulla Palermo Agrigento. Nello scontro tra tre veicoli sono morte due persone. Al momento chiusa la strada statale 189 “Della Valle del Platani”, al km 7 ed in entrambe le direzioni, in località Lercara Friddi (PA).

Sono presenti i carabinieri, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Nello scontro tra una Bmw e una Peugeot sono morti padre e figlio rispettivamente di 69 e 39 anni. L’altro automobilista è rimasto illeso.

Nello scontro frontale nella zona di Lercara Friddi sulla statale 189 sono morti padre e figlio, Gaetano Catalano nato Lercara di 68 anni e Tommaso Catalano nato Palazzo Adriano di 39 anni, ma residente a Torino. Nell’incidente tra una Bmw e una Peugeot un automobilista di 58 anni di Mussomeli è rimasto illeso.