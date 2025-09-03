“In Sicilia siamo ancora in attesa del bando per i contributi destinati all’acquisto dei testi scolastici: un ritardo grave e incomprensibile che dimostra tutta la disattenzione del governo regionale verso un tema cruciale come il diritto allo studio”. Così il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona.

“Per questo motivo presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo Schifani di chiarire i motivi di questo ritardo e quali misure concrete intenda adottare nell’immediato – prosegue -. Non è accettabile che, a scuole ormai avviate, la Regione non abbia ancora dato risposte a migliaia di famiglie in difficoltà”.

Il deputato dem spiega che “i rincari colpiscono soprattutto le famiglie a reddito medio e basso, già provate dal caro vita e dalla crisi economica. In questo contesto, l’assenza del bando regionale rappresenta un colpo ulteriore e inaccettabile” ed esprime “vicinanza e sostegno a tutte le famiglie in difficoltà”, annunciando infine che “il Partito Democratico chiederà al governo Schifani di attivarsi immediatamente perché non si può più perdere tempo. Ogni giorno che passa senza risposte è un giorno in cui il diritto all’istruzione viene messo in discussione. Nessun ragazzo deve rinunciare a studiare per ragioni economiche”.