Si svolgerà anche quest’anno la “Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta” organizzata dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” Aps – Ets in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Canicattì.

Il programma ancora in corso di definizione nell’attesa di alcune risposte e conferme è stato preventivamente anticipato all’amministrazione comunale di Canicattì e alla curia di Agrigento che si è attribuita un ruolo di coordinamento già alla vigilia dell’incontro del 7 luglio scorso in seminario ad Agrigento presieduto dal vicario arcivescovile don Giuseppe Cumbo.

Alla luce di quell’incontro, cui non sono seguite ulteriori comunicazioni, si è deciso di confermare tutti gli appuntamenti cari ai Genitori di Rosario Livatino – Magistrato e Martire per la giornata del 21 settembre in cui si ricorderà il XXXV anniversario del vile e barbaro assassinio del Magistrato di Canicattì, elevato agli onori degli altari al termine del processo di Canonizzazione richiesto e sostenuto dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”.

“Abbiamo scelto con il Direttivo -dice Giuseppe Palilla, presidente dell’Associazione compagno di liceo del Giudice- di ridimensionare il programma per evitare sovrapposizioni che qualcuno avrebbe potuto interpretare in maniera strumentale e polemica pur mantenendo fede alla tradizione instaurata dai Genitori di Rosario per il 21 settembre all’insegna della sobrietà. Il programma comunque è destinato ad ampliarsi con altre iniziative in fase di definizione da svolgere anche in ottobre. Luoghi di riferimento restano la Cappella della Famiglia Livatino Corbo, la chiesa di S. Domenico e la “Stele Livatino” in contrada S. Benedetto”.

PROGRAMMA SETTIMANA DELLA LEGALITA’ GIUDICI LIVATINO SAETTA 2025

Domenica 21.09.2025 ore 10,00 “Cappella Livatino Corbo” Cimitero comunale via Nazionale omaggio floreale dell’Associazione;

ore 10.30 – Chiesa San Domenico – Canicattì Funzione religiosa in Memoria del Giudice Rosario Livatino e poi alle ore 12.00 – Agrigento –Vecchio tracciato SS 640–C.da S. Benedetto Omaggio alla stele Livatino fatta erigere dai genitori in ricordo dell’unico figlio.

Giovedì 25.09.2024 ore 10,00 – CimiteroComunale – Canicattì

Omaggio floreale alla tomba del Giudice Saetta e del figlio Stefano