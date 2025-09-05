Confermata la decisione dell’Enel. Blakout dell’energia elettrica in vari angoli della cittadina.
Nella giornata di Venerdì 5 Settembre, la società sospenderà la distribuzione dell’energia elettrica, dalle ore 8,30 alle ore alle ore 16,20. I tratti interessati delle seguente vie: Treves, Goldoni, Prampolini, Siracusa, De Amicis, Prati, Buozzi, Turati, Ariosto, Alicata e Nenni.
L’ Enel invita i cittadini interessati ad usare prudenza e, eventualmente a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, sospensione distribuzione enel
