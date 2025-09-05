Si svolgerà domenica 7 settembre 2025 la proiezione dibattito del docu-film “Erasmus in

Gaza”

, presso il Teatro Comunale San Francesco, ingresso Piazza D’armi, a partire dalle

ore 20:00.

Il documentario “Erasmus in Gaza”

, diretto da Chiara Avesani e Matteo Delbò,, non è solo

il racconto di un’esperienza formativa, ma un’immersione profonda in una realtà complessa,

vista attraverso gli occhi di un giovane italiano. L’opera si distacca dai reportage di guerra

tradizionali per offrire uno sguardo intimo e toccante sulla vita dei giovani palestinesi che,

nonostante le difficoltà quotidiane, sognano un futuro migliore e lottano per realizzare i propri

progetti. I registi, con una sensibilità rara, riescono a catturare le speranze e le sfide di una

generazione che non si arrende.

L’evento non si limiterà alla sola proiezione. A seguire, si terrà un breve dibattito a cui

parteciperanno figure del mondo istituzionale e associativo, per approfondire le tematiche

sollevate dal film e promuovere una riflessione costruttiva.

L’evento è organizzato in colloborazione con il comitato territoriale Arci Agrigento, il comitato

Agrigento per la Palestina e l’Ong. CISS.

Sarà un’occasione unica per la comunità di Favara di confrontarsi con una realtà complessa

di ascoltare testimonianze dirette da chi vive e lavora in contesti di grande tensione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa.