Due ventenni sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato a Gela, in provincia di Caltanissetta, per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata arrivata sulla linea di emergenza che segnalava un furto in un’abitazione. Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza sono riusciti a risalire ai due indagati, che, dopo essersi intrufolati nella proprietà privata, avevano portato via una struttura in ferro, caricandola su un autocarro. I poliziotti li hanno rintracciati poco dopo all’interno di un deposito di materiale ferroso con la refurtiva. Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Gela e l’obbligo di presentazione in commissariato
