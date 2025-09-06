I tifosi di Nissa e Sancataldese non potranno prendere parte alle prime due trasferte del campionato di Serie D. E’ quanto stabilito in seguito alla riunione del Comitato nazionale di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che il 2 settembre si è occupato di verificare le condotte messe in atto durante la partita di Coppa Italia che si è disputata allo stadio Tomaselli il 31 agosto. Benché non si siano verificati gravi incidenti, grazie al servizio d’ordine e sicurezza disposto dalla questura di Caltanissetta, è stato stigmatizzato il comportamento dei tifosi che in diverse occasioni avrebbero cercato lo scontro. Nei confronti degli agenti sarebbero state scagliate pietre e mattoni che per fortuna non sono andati a bersaglio. Gli ultrà della Sancataldese avrebbero poi danneggiato alcune strutture dello stadio Tomaselli dove l’accesso, sempre da parte dei tifosi verdeamaranto, è avvenuto attraverso lo sfondamento del dispositivo di controllo. Intanto il questore Pinuccia Albertina Agnello ha emesso il primo Daspo nei confronti di un diciannovenne tifoso della Sancataldese che è stato trovato in possesso di due fumogeni nascosti sotto gli indumenti. Il giovane Ultrà non potrà recarsi allo stadio o nelle aree antistanti o limitrofe per tutto il prossimo anno. Al vaglio la posizione di diversi tifosi di entrambe le tifoserie.