Un 20enne e una 27enne – entrambi con precedenti di polizia – sono stati arrestati a Gela dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, fermati durante un controllo alla circolazione stradale, sono stati trovati con 80 grammi di hashish; 60 grammi di marijuana; circa un grammo di crack e 750 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. La droga è stata sequestrata e i due arrestati. Dopo la convalida entrambi sono stati sottoposti all’obbligo di soggiorno e presentazione alla polizia giudiziaria.