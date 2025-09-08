La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un quarantaseienne di Palma di Montechiaro per minacce aggravate. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pm Maria Barbara Grazia Cifalinò.

La vicenda risale al luglio dello scorso anno quando, secondo la ricostruzione, l’indagato avrebbe minacciato un concittadino: “T’ammazzo a te e a tuo padre, mi devi dare 3mila euro per la macchina, tranquillo che vi devo ammazzare a tutti e due”. L’uomo, che ha nominato l’avvocato Fabio Inglima Modica, avrà venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogato per evitare di finire a processo.