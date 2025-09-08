Nuovo Report, su determina del settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata, sulla riscossione dei proventi relativi alla Carta di identità elettronica, da 1 a 15 agosto. Questi tutti i recenti raccolti dati: accertamento di entrata 12 mila euro; riscossioni precedenti: euro 3.261,73; riscossioni con atto presente: euro 1.175,56; residui da conservare: euro 7.562,71.
Il provvedimento comunale viene depositato nell’Ufficio Finanziario guidato da Antonio Fortunato Domenico Pitrola, del settore Affari Finanziari.
Giovanni Blanda


