È stato ripristinato il semaforo danneggiato nella zona di Ponticello, a Canicattì, dopo un intervento ritardato da un imprevisto insolito: la presenza di un nido di vespe che aveva inizialmente impedito le riparazioni. A fornire un aggiornamento dettagliato sull’intervento è stato il sindaco, che ha comunicato il completamento dei lavori nella mattinata di lunedì.

“L’impianto semaforico è tornato perfettamente funzionante,” ha dichiarato il primo cittadino. “Abbiamo sostituito la lente arancione, che era stata sfondata, e ricomposto il rosso insieme all’arancione, danneggiato in modo complementare, utilizzando una piastra di ferro zincato. Inoltre, abbiamo sostituito le staffe in plastica nella parte inferiore con piastre adattate ad arte per garantire una maggiore stabilità al semaforo.”

L’intervento, eseguito con cura dall’ufficio segnaletica, non è ancora del tutto completato. “Rimangono da isolare con silicone alcuni punti che potrebbero essere a contatto con l’acqua, per prevenire cortocircuiti,” ha aggiunto il sindaco. “Inoltre, installeremo due alette parasole nuove, già disponibili in magazzino, per migliorare la visibilità del semaforo.”

L’episodio, che aveva suscitato curiosità a causa del nido di vespe, si è dunque risolto con successo, restituendo piena funzionalità all’impianto. L’amministrazione comunale ringrazia gli automobilisti e i pedoni per la pazienza dimostrata e invita a continuare a prestare attenzione alla segnaletica stradale. Ulteriori interventi di rifinitura, come l’isolamento con silicone e l’installazione delle alette parasole, saranno completati nei prossimi giorni per garantire la massima efficienza e sicurezza del semaforo.