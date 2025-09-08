Un uomo di 33 anni è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Villa Sofia, a Palermo, per i traumi provocati dall’impatto con una mucca: la vittima era alla guida di uno scooter quando ha investito l’animale, fuggito dal recinto di un’azienda di allevamento. Sono intervenuti i carabinieri per risalire al proprietario del bovino. L’incidente è successo a Torretta.
Con lo scooter investe una mucca, 33enne in ospedale
