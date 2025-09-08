Si è presentato ubriaco in un bar, prima infastidendo i clienti e dopo pretendendo di consumare gratis minacciando il titolare dell’esercizio commerciale e la moglie. Un 25enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Messina con l’accusa di tentata estorsione aggravata e denunciato per plurime lesioni personali aggravate. Gli agenti sono intervenuti ieri sera in piazza Lo Sardo dove era stata segnalata un’aggressione. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato le vittime ancora in stato di choc che hanno riferito come poco prima il cittadino straniero, in evidente stato di ebbrezza, si fosse presentato nel bar. Il 25enne avrebbe dapprima infastidito i clienti e successivamente avrebbe minacciato il proprietario del bar e la moglie pretendendo di consumare cibi e bevande senza pagare. Dopo aver rovesciato i tavoli e i cestini portarifiuti in strada, il tunisino avrebbe raccolto da terra una bottiglia in vetro, scagliandola contro la donna e colpendo il marito con un cassonetto per l’immondizia. Subito dopo si era allontanato. Immediate sono scattate le ricerche che hanno permesso ai poliziotti di rintracciarlo poco dopo e arrestarlo. Le due vittime, che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del locale ospedale, hanno riportato una prognosi di sette e due giorni. Dopo le formalità di rito il tunisino è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.
Ubriaco pretende di consumare gratis e minaccia titolare del bar: arrestato
