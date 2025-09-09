Ha bloccato un’auto in transito e armato di coltello ha rapinato madre e figlio portando via un borsello con all’interno documenti, una carta di credito e 150 euro in contanti. È successo nella serata di sabato in via Gamez, a pochi passi dalla centralissima via Atenea, ad Agrigento.

Ad agire un malvivente solitario che, armato di coltello, ha minacciato una donna di ottantacinque anni ed il figlio cinquantenne. I congiunti, dopo essere stati rapinati, si sono rivolti alle forze dell’ordine denunciando l’accaduto. I poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile hanno avviato le indagini e si sono messi alla ricerca del bandito. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.