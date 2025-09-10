Da oggi la dottoressa Teresa Burgio è ufficialmente il nuovo Segretario Generale del Comune di Naro.

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il suo arrivo, sottolineando come la sua competenza, la sua preparazione e la sua determinazione rappresentino una garanzia di supporto prezioso per il governo della città.

Il Sindaco Milco Dalacchi ha accolto con entusiasmo la nuova nomina, dichiarando:

«Siamo enormemente felici di riaccogliere la dottoressa Burgio nella nostra comunità. Conosciamo bene il suo valore professionale e siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per affrontare le sfide amministrative e per far crescere ulteriormente la nostra città».

Contestualmente, il Sindaco ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Pietro Librici, che negli scorsi mesi ha ricoperto con grande impegno e professionalità l’incarico di Segretario Generale a Naro, contribuendo in maniera significativa al buon funzionamento dell’Ente.

L’ingresso della dottoressa Burgio segna quindi un nuovo capitolo nella vita amministrativa della città barocca, con l’auspicio di una collaborazione proficua al servizio della comunità narese.