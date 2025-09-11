Provvedimento del Comando dei Vigili urbani di Campobello di Licata, sotto il comando dell’ispettore capo Salvatore Cutaia.

Accertamento dell’entrata dei proventi relativi alle sanzioni ammnistrative diverse dal Codice della strada, per il periodo da gennaio ad agosto di quest’anno, per l’importo di euro 551 mila 65. All’esecuzione dell’atto dovranno provvedere l’ufficio proponente, gli uffici di segreteria e quello finanziario.

Il documento è trasmesso al Sindaco, Segretario comunale, Aree interessate e settore Finanziario.

Giovanni Blanda