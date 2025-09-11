Le spiagge siciliane della costa nord-occidentale

Spiaggia San Vito Lo Capo Trapani

San Vito Lo Capo

Situata nella provincia di Trapani, San Vito Lo Capo è famosa per la sua spiaggia di sabbia bianca e fine, bagnata da acque turchesi. La località è ideale per le famiglie grazie ai fondali bassi e alla presenza di numerosi servizi turistici.

Riserva Naturale dello Zingaro

Tra San Vito Lo Capo e Scopello si estende la Riserva Naturale dello Zingaro, un’area protetta che ospita alcune delle spiagge più incontaminate della Sicilia. Le calette, raggiungibili solo a piedi, offrono un’esperienza unica a contatto con la natura.

Le spiagge siciliane della costa orientale

Spiaggia Isola Bella Taormina

Isola Bella (Taormina)

Conosciuta come la “perla del Mediterraneo”, Isola Bella è una piccola isola collegata alla terraferma da una sottile striscia di sabbia. La spiaggia, circondata da una natura rigogliosa, è perfetta per gli amanti dello snorkeling.

Fontane Bianche

A pochi chilometri da Siracusa, Fontane Bianche è una delle spiagge più frequentate della zona. La sabbia chiara e il mare limpido la rendono ideale per le famiglie e per chi cerca comfort e servizi.

Le spiagge siciliane della costa meridionale

Spiaggia siciliana Scala dei Turchi Agrigento

Scala dei Turchi

Vicino ad Agrigento, la Scala dei Turchi è una scogliera di marna bianca che si erge a picco sul mare. La spiaggia sottostante, di sabbia dorata, è un luogo suggestivo e molto fotografato.

Punta Braccetto

Situata nella provincia di Ragusa, Punta Braccetto offre spiagge tranquille come la spiaggia di Randello, ideale per chi cerca relax lontano dal caos.

Le spiagge siciliane delle isole minori

Spiaggia Favignana con mare caraibico

Cala Rossa (Favignana)

Nell’arcipelago delle Egadi, Cala Rossa è una delle spiagge più belle di Favignana. Le acque cristalline e i fondali rocciosi la rendono perfetta per le immersioni.

Isola dei Conigli (Lampedusa)

Spesso inserita tra le spiagge più belle del mondo, l’Isola dei Conigli è un paradiso naturale dove le tartarughe marine Caretta Caretta depongono le uova.

Altre spiagge siciliane da non perdere

Spiaggia Lago di Venere Pantelleria

Baia del Tono (Milazzo)

Conosciuta anche come “Ngonia”, la Baia del Tono si trova a Milazzo, nella provincia di Messina. Questa spiaggia di ghiaia offre una splendida vista sulle Isole Eolie e sull’Etna. Il mare è generalmente calmo, rendendola adatta anche a famiglie con bambini. La spiaggia alterna zone attrezzate con tutti i servizi a zone libere, offrendo comfort e relax.

Lago di Venere (Pantelleria)

Il Lago di Venere, o Specchio di Venere, è un lago vulcanico situato nella parte settentrionale dell’isola di Pantelleria. Le sue acque termali, ricche di minerali, e i fanghi naturali offrono benefici per la pelle. Circondato da una vegetazione tipica, il lago rappresenta una vera e propria spa naturale all’aria aperta.

Spiaggia di Calamosche (Riserva di Vendicari)

All’interno della Riserva Naturale di Vendicari, in provincia di Siracusa, si trova la Spiaggia di Calamosche. Questa caletta di sabbia finissima, lunga circa 200 metri, è protetta da due promontori rocciosi che la riparano dalle correnti, garantendo un mare sempre calmo e cristallino. È ideale per lo snorkeling e per chi cerca tranquillità.

Tabella delle spiagge siciliane più belle

Zona Spiaggia Caratteristiche principali

Nord-ovest San Vito Lo Capo Sabbia bianca, mare turchese, adatta alle famiglie

Nord-ovest Riserva dello Zingaro Calette naturali, accesso solo a piedi

Orientale Isola Bella (Taormina) Isola pittoresca, ideale per snorkeling

Orientale Fontane Bianche Sabbia chiara, mare limpido, servizi turistici

Meridionale Scala dei Turchi Scogliera bianca, paesaggio suggestivo

Meridionale Punta Braccetto Spiagge tranquille, natura incontaminata

Isole minori Cala Rossa (Favignana) Acque cristalline, fondali rocciosi

Isole minori Isola dei Conigli Spiaggia protetta, nidificazione tartarughe

Nord-est Baia del Tono (Milazzo) Vista sulle Eolie, mare calmo, servizi disponibili

Isola di Pantelleria Lago di Venere Acque termali, fanghi naturali, spa all’aperto

Sud-est Spiaggia di Calamosche Caletta sabbiosa, mare calmo, ideale per snorkeling