Un giovane di Riesi di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla spalla mentre si trovava nella sua abitazione in centro storico. Sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo all’ospedale Sant’Elia.
Tentato omicidio a Riesi, ventenne ferito con un colpo di pistola
