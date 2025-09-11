Un giovane di Riesi di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla spalla mentre si trovava nella sua abitazione in centro storico. Sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo all’ospedale Sant’Elia.