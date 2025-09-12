“Dovevano essere la risposta alla sete cronica della Sicilia occidentale, ma i dissalatori di Porto Empedocle e Trapani stanno mostrando limiti strutturali e gestionali che ne compromettono l’efficacia”. A sollevare il caso è Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che punta il dito contro il programma del governo Schifani.

“Il dissalatore di Porto Empedocle – dice Catanzaro – secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal commissario nazionale per l’emergenza idrica, produce appena la metà dell’acqua prevista. Il motivo? Il rumore generato dall’impianto è tale da costringere allo spegnimento nelle ore serali, riducendo drasticamente la capacità produttiva. A Trapani, invece, il nuovo dissalatore è in netto ritardo: problemi tecnici e, forse, la scelta infelice di costruirlo sul sito del vecchio impianto dismesso — nonostante gli ingenti fondi già spesi — ne stanno rallentando l’entrata in funzione”.

“Tutto questo mentre la Sicilia occidentale, da Trapani fino ad Agrigento, continua a soffrire la sete — denuncia Catanzaro —. Il governo regionale dovrebbe interrogarsi seriamente sull’efficacia del programma dissalatori “venduto” a suon di slogan come soluzione alla sete della popolazione. Forse sarebbe stato più utile investire subito nella manutenzione delle reti idriche, che versano in uno stato di degrado, e accelerare la realizzazione di nuove condotte”.

“Tutto ciò condito dalla frustrazione dei cittadini – aggiunge Catanzaro – che continuano a fare i conti con razionamenti e disservizi. Insieme alla sanità, l’acqua è tema di grande rilevanza che non può essere trascurato. Ci sono scelte strategiche errate che confermano la inadeguatezza dell’attuale governo regionale”.