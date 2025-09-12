L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento mette in vendita alcune attrezzature di cucina, non più utilizzabili, presenti presso i presidi ospedalieri di Canicattì e di Ribera. L’avviso di gara pubblica, consultabile presso il sito istituzionale dell’ASP di Agrigento al link http://www.aspag.it/trasparenza/avviso-gara-pubblica-per-la-vendita-in-2-lotti-delle-attrezzature-di-cucina-pp-oo-canicatti-e-ribera/ , prevede due lotti autonomi ed indivisibili contenenti articoli come forno, frigo, cucina, lavabo, tavoli e altro. Gli interessati, tenuti ad effettuare un sopralluogo presso i locali che contengono le attrezzature, potranno presentare la loro offerta per uno o entrambi i lotti, recapitandola all’Ufficio protocollo dell’ASP di Agrigento (viale della Vittoria, 321 – Agrigento) entro le ore 11.00 del prossimo 7 ottobre 2025. Il lotto delle attrezzature di cucina presso l’ospedale di Canicattì ha un importo complessivo base di 950 euro mentre quello di Ribera ammonta a 500 euro. Oltre a consultare la documentazione e le specifiche contenute sul sito ASP, tutti gli interessati, per ogni informazione, potranno rivolgersi al Servizio economico/finanziario e patrimoniale ASP – Ufficio Patrimonio ai numeri telefonici 0922407102 – 407427 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 9.00 alle 11.00, oppure il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.