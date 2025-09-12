Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Sabella a Camastra resterà chiuso da oggi 12 settembre fino a metà ottobre per lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, negli orari di riferimento della sede camastrese, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Naro in via Sabella, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

La riapertura dell’ufficio postale di Camastra è prevista per il 15 ottobre con i consueti orari.