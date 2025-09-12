I poliziotti della sezione volanti a Caltanissetta, hanno arrestato un trentenne per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in stato di ubriachezza, brandiva una bottiglia urlando contro i passanti in Corso vittorio Emanuele. Gli agenti inizialmente hanno tentato di calmarlo ma il trentenne ha colpito uno dei poliziotti con la bottiglia e per bloccarlo è stato necessario ricorrere all’utilizzo del taser. L’arrestato è stato condotto in Questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziari