Confermata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ma revocata quella del divieto di dimora a Licata. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame che, accogliendo parzialmente il ricorso dell’avvocato Alberto Caffarello, ha “alleggerito” la posizione di un ventinovenne licatese.

L’uomo è accusato di essersi reso responsabile di alcuni episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie a partire almeno dal 2019. I dissidi tra i coniugi, secondo quanto ricostruito, sarebbero nati a causa dell’uso di stupefacenti dell’indagato e dalla volontà della donna di dissuadere il marito nello sperperare denaro per acquistare la droga.