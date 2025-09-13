AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini annuncia l’avvio di una campagna straordinaria contro la morosità, con azioni immediate verso gli utenti che non hanno regolarizzato i propri pagamenti.

“AICA vive delle bollette che i cittadini pagano – spiega la Presidente del CdA, Danila Nobile – e non è giusto che i morosi gravino su chi è corretto. Per questo abbiamo dedicato personale esclusivo, una vera e propria task force: già in questi giorni inizieremo a mettere i sigilli agli allacci degli utenti morosi, come previsto dalla legge.”

In base al Codice Civile (art. 1460) e alle delibere ARERA, chi non paga:

• subisce la sospensione del servizio con sigilli all’allaccio;

• va incontro a azioni di recupero coattivo (ingiunzioni, pignoramenti, spese legali e interessi);

• finisce per pagare molto di più oltre al debito originario.

La campagna vuole però anche essere un segnale positivo per i cittadini onesti:

• chi paga regolarmente sarà tutelato e valorizzato,

• chi si mette in regola spontaneamente potrà beneficiare di condizioni più favorevoli rispetto a chi

attenderà l’avvio delle azioni legali.

“Il recupero delle somme dovute – sottolinea la Presidente Nobile – ci permetterà di investire nella manutenzione e nel miglioramento delle reti idriche e fognarie. Ogni euro recuperato sarà un euro speso per ridurre perdite, riparare guasti e garantire più acqua ai cittadini. È una battaglia di giustizia e responsabilità che combattiamo per tutta la collettività.”

Per regolarizzare la propria posizione e ricevere assistenza:

0922 441539 – 0922 441877

pec.aica@pec.it – info@aicaonline.it – www.aicaonline.it