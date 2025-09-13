Si indaga sull’incendio che nella notte tra mercoledì e giovedì ha danneggiato l’automobile dell’ex presidente del Consiglio comunale di Ravanusa, Vito Ciotta. Il veicolo – una Alfa Romeo 159 SportWagon – era parcheggiato nei pressi di via Parigi.

Sono stati i residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto fuoco e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere di natura dolosa. Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce sull’accaduto.