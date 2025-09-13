Disposizione, con determina municipale, dell’area Ambiente del Comune di Campobello di Licata. Integrato l’impegno di spesa sui costi di gestione frazione estranea di competenza “”Coripet”” (Riaddebiti) per il ritiro di contenitori in “Pet”” per liquidi provenienti dalla frazione degli imballaggi di plastica. Deciso l’accordo ponte Anci-“”Coripe””, prorogato sino al 31 dicembre prossimo, per euro 1.622,70. Il “Pet”” riguarda i contenitori in polietilene, materiale sicuro per il contatto con gli alimenti.
Il documento trasmesso, fra gli altri, al Sindaco e al Segretario comunale.
