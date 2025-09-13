Nel corso della Consulta regionale dell’AIA Sicilia, svoltasi ad Enna durante i lavori del CRA, i Presidenti delle Sezioni siciliane hanno eletto Gero Drago quale nuovo rappresentante regionale per la stagione sportiva 2025/2026.

Un incarico che giunge dopo nove anni di intenso impegno associativo, vissuti con passione e dedizione. “Ringrazio di cuore tutti i colleghi per la fiducia accordata — ha dichiarato Drago —. Questo nuovo ruolo rappresenta per me un’opportunità importante di crescita, sia sul piano umano che associativo”. Il neo eletto ha assicurato il massimo impegno: “Affronterò questo incarico con spirito di servizio, continuità e totale disponibilità al confronto. Sarò semplicemente un portavoce, pronto ad ascoltare e a rappresentare con serietà e trasparenza le istanze dei Presidenti di Sezione”. Drago ha inoltre espresso un sincero ringraziamento a Salvo Di Giovanni, suo predecessore, per il lavoro svolto: “Lavorerò nel solco tracciato da chi mi ha preceduto, puntando alla crescita del nostro movimento e al bene dei nostri ragazzi”.

Un incarico che si apre sotto il segno della condivisione, della partecipazione e della voglia di costruire insieme il futuro dell’arbitraggio siciliano.