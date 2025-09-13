Due persone sono morte ed una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto su una strada che collega Belpasso e Ragalna nel Catanese. Le vittime sono un pensionato di 80 anni, Antonino Borzi di Belpasso, alla guida di una Fiat Panda, e un 16enne di Ragalna, Stefano Spitaleri che era su uno scooter. Ferita la moglie (rimasta ferita e condotta al Cannizzaro per un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita) che viaggiava a bordo dell’auto avrebbe riportato un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione l’auto e la moto si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e personale del 118 e i carabinieri per i rilievi.

Il 16enne sarebbe morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarlo; l’80enne sarebbe deceduto poco dopo. Sul posto anche l’elisoccorso atterrato all’elipista, attigua allo stadio “Nuccio Marino”.