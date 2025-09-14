. “Bonus affitti, zero finanziamenti dal governo Meloni e silenzio assoluto dal governo Schifani. Dopo aver azzerato il reddito di cittadinanza, ancora una volta le politiche del centro-destra ignorano le fasce più deboli della popolazione e migliaia di famiglie rischiano di essere abbandonate a se stesse. Non lo permetteremo. Porterò al più presto la vicenda all’attenzione della IV commissione dell’Ars”.

Lo afferma il deputato del M5S all’Ars Luigi Sunseri che ha appena inviato al presidente della IV commissione legislativa di palazzo dei Normanni la richiesta di una seduta sulla vicenda alla presenza dei principali sindacati degli inquilini, a partire da SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini, per ascoltare la voce di chi quotidianamente affronta le difficoltà degli affittuari siciliani.

“Il governo regionale – dice Sunseri – non può voltarsi dall’altra parte mentre migliaia di famiglie siciliane attendono risposte sul sostegno agli affitti. L’ultimo bando è stato pubblicato nel 2024, ma riferito a risorse nazionali del 2022, distribuite solo parzialmente e con una riduzione al 54% per la maggior parte dei beneficiari. Per il 2025, a oggi, non vi è alcun rifinanziamento né nazionale né regionale. Un vuoto inaccettabile, che colpisce soprattutto i nuclei più fragili e gli studenti fuori sede. Non si può giocare con le esigenze primarie delle persone. La casa non è un lusso, ma un diritto”.

Sulla vicenda, Sunseri ha pure depositato un’interrogazione all’ARS per chiedere al governo Schifani di chiarire se e come intenda rifinanziare il bonus affitti e quali misure alternative voglia attivare per garantire continuità a una misura che lo stesso esecutivo regionale aveva definito di “dignità sociale”.