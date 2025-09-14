Nella sede Municipale di Palma di Montechiaro alla presenza del Sindaco Stefano Castellino e del Segretario Comunale Amorosia, è stato formalizzato l’insediamento del Dott. Gaetano Lupo quale nuovo Assessore del Comune di Palma di Montechiaro.

Durante la cerimonia, il Sindaco Castellino ha rivolto al neo Assessore vive congratulazioni e i più sentiti auguri di buon lavoro, esprimendo al contempo un sincero ringraziamento all’Assessore uscente, Daniele Cacciatore, per il prezioso impegno profuso a servizio della comunità.

«Siamo certi – ha sottolineato il Sindaco – che Cacciatore continuerà a coadiuvare il Sindaco e l’Amministrazione con la consueta disponibilità e competenza. Lupo ha manifestato piena disponibilità e spirito di servizio, assicurando un impegno immediato sulle priorità amministrative e un metodo di lavoro improntato all’ascolto, alla trasparenza e alla collaborazione con Consiglio comunale, uffici e cittadinanza: «Metterò a frutto le mie esperienze per contribuire a risultati concreti, in sinergia con tutta la Giunta. Ringrazio il Sindaco Stefano Castellino per la grande opportunità, desidero dare il mio contributo al meraviglioso percorso che la nostra Città ha intrapreso dal 2017» – ha dichiarato.

Alla nuova nomina sono giunti anche gli auguri di buon lavoro della Consigliera comunale Tiziana Salamone, che ha evidenziato l’importanza di un’azione amministrativa coesa e orientata agli obiettivi di sviluppo e crescita.

Con questa nomina, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di rafforzare il lavoro di squadra a beneficio di Palma di Montechiaro.