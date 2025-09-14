La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Bagheria”, ha arrestato un uomo di 72 anni, poiché responsabile del reato di incendio e combustione illecita di rifiuti.

Negli scorsi giorni, il passaggio di una Volante del Commissariato di P.S. “Bagheria” lungo la strada statale “113” si è rivelato fondamentale alla luce degli esiti di un intervento che, a distanza di pochi minuti, avrebbe permesso di arrestare il propagarsi di un incendio ormai divampato e già visibile a metri di distanza.

Le alte colonne di fumo provenivano infatti da un appezzamento di terreno ed in particolare dal retro di un capannone industriale ove ha sede una fabbrica tutt’ora attiva.

Il tempestivo intervento dei poliziotti è servito, non soltanto ad individuare la fonte dell’incendio ma anche il presunto responsabile, un 72enne bagherese che aveva appiccato il fuoco e che continuava ad alimentare le fiamme bruciando rifiuti speciali accatastati sul retro della struttura.

E’ immediatamente scattata la comunicazione ai Vigili del Fuoco che sono riusciti ad arrestare le fiamme poco prima che esse si insinuassero nel capannone industriale.

L’uomo è stato tratto in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.