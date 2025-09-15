Non Domenica 14 settembre, ma lunedì 15 la sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, da parte dell’Enel, dalle ore 8 alle ore alle ore 15,50, a Campobello di Licata, in alcuni segmenti delle vie: Treves, Goldoni, Prampolini, Siracusa, De Amicis, Prati, Buozzi, Turati, Ariosto, Alicata e Nenni.
L’ Enel invita i cittadini interessati ad usare prudenza e, eventualmente a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
Giovanni Blanda
