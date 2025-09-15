Il NAS Carabinieri di Catania, nel corso di mirati servizi tesi a garantire la sicurezza del consumatore nell’ambito della produzione e vendita di prodotti di cosmesi, ha proceduto al controllo di un’attività di rivendita all’ingrosso ubicata nell’area dei paesi etnei.

A seguito del controllo, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente, in quanto ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti contenenti sostanze vietate e pertanto pericolose per la salute pubblica.

In particolare, durante l’ispezione eseguita unitamente a personale dell’ASP di Catania, i militari del NAS hanno riscontrato la presenza, destinata alla commercializzazione, di diverse confezioni di gel semipermanente contenente la sostanza denominata “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (tpo)” vietata dall’Unione Europea in quanto cancerogena, mutagena e reprotossica (tossica per la riproduzione). Tale mancanza costituisce un pericolo per la salute pubblica sia dei consumatori che degli operatori di settore.

A seguito dell’irregolarità riscontrata, i militari hanno proceduto al sequestro cautelare di 13.000 confezioni dei suddetti articoli, per un valore commerciale stimato di circa 60.000 Euro.